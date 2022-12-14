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НовостиОбщество14 декабря 2022 17:41

В МЧС Пермского края рассказали подробности пожара в Краснокамске

Возгорание произошло на территории нефтебазы
Екатерина Яганова
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сегодня в 16 часов в Краснокамске, на улице Городской тушили пожар. По предварительной информации, очаг возгорания находился на территории АЗС, что не соответствует действительности. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, горел пустой резервуар на соседней от автозаправочной станции территории, которая принадлежит ООО «ЕвроИнвест» (Краснокамская нефтебаза). Что стало причиной возгорания – покажет проверка.

Напомним, площадь пожара составила 119 м. кв. С огнем боролись 26 пожарных. Его удалось потушить спустя 1,5 часа.

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