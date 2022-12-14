Два батальона мобилизованных пермяков отправят в зону СВО 17 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованных резервистов из Пермского края отправят в зону спецоперации на Украине в конце этой недели – 17 декабря. Отметим, это уже вторая отправка наших земляков из тюменской учебной части.

Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на координатора единого центра помощи мобилизованным Пермского края Константина Строгого, два батальона прикамцев уедут в населенные пункты недавно присоединенных к России территорий «для обеспечения задач СВО».

Строгий уточнил, что по информации командования батальонов, военнослужащих считают полностью готовыми к выполнению задач СВО, они обеспечены всем необходимым. Напомним, мобилизованные бойцы занимались огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки в течение двух с половиной месяцев. Еще три воинские части, сформированные из мобилизованных пермяков, продолжают спецподготовку. О дате их отправке в зону СВО пока не известно.

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