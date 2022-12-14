С экс-начальника УКС Пермского края сняли судимость за снос гаражей

На Дмитрия Левинского заведено несколько уголовных дел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему руководителю Управления капстроительства Пермского края Дмитрию Левинскому сняли судимость по делу о сносе частных гаражей. Напомним, приговор по делу превышения должностных полномочий был вынесен 19 мая 2021-го. Тогда Левинскому дали 2 года и 4 месяца лишения свободы условно. На данный момент прошла лишь половина назначенного срока. Левинский пояснил журналисту Properm.ru, что «судимость сняли за хорошее поведение».

Напомним, Дмитрия Левинского приговорили к условному сроку за снос частных гаражей в микрорайоне Разгуляй. Именно он распорядился, чтобы ООО «МонтажСтрой-Урал» провел работы по демонтажу строений.

Также отметим, что на экс-руководителя УКС Прикамья заведено несколько уголовных дел. По одному из них приговор вынесли в ноябре: за злоупотребление полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе Перми его приговорили к 1 году и 10 месяцам исправительных работ. А также арестовали имущество, чтобы возместить ущерб - 29 млн рублей. При этом гособвинение настаивало на отправке Левинского на шесть лет в колонию.

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