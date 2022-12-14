Из-за волков на севере Пермского края временно закрыли лыжную базу

Из-за серых хищников отменили катания на всех лыжных трассах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Березниках временно прекратили занятия на открытой территории базы физкультурно-оздоровительного комплекса «Стрижи». Причина – появление волков вблизи лыжных трасс. Поэтому в целях безопасности отменены все тренировки на открытом воздухе, закрыт прокат спортинвентаря и запрещено катание на лыжных трассах.

Как сообщает Вusiness class со ссылкой на сообщество ФОК «Стрижи» ВКонтакте, кататься на лыжах нельзя ни спортсменам, ни любителям. А вот тренажерный зал работает в прежнем режиме. Ограничения будут действовать до особого распоряжения администрации Березников.

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