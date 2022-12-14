В Краснокамске горит автозаправка

Фото: Сплетни Краснокамск/ВКонтакте

О пожаре на одной из заправок в Краснокамске стало известно в 16 часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, автозаправочная станция находится на улице Городская. Площадь возгорания составляет 119 кв. м.

Тушить пожар выехали 26 огнеборцев на 7 машинах. По предварительной информации, пострадавших нет.

На данный момент угроза распространения пожара отсутствует. Возгорание удалось локализовать спустя полтора часа.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае пожара немедленно звоните в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного), со стационарного телефона - «01». Не забудьте уточнить дежурному, что горит и по какому адресу, а также сообщите свою фамилию.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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