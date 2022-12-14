МЛАДАхор и актер театра и кино Евгений Дятлов приглашают на музыкальный спектакль «Высоцкий»

Пермский академический хор «Млада» и актер театра и кино Евгений Дятлов приглашают на музыкальный спектакль «Высоцкий», который состоится 25 января в 19:00 в ДК им. А.Г. Солдатова. Дата выбрана неслучайно, именно в этот день родился Владимир Высоцкий.

«Высоцкий» - это второй литературно-музыкальный проект, задуманный Ольгой Выгузовой, художественным руководителем и дирижером «Млады». Первым проектом стал музыкальный спектакль «Есенин», представленный весной 2021 года. В нем принимал участие актер Антон Шагин. Еще одна звезда всероссийского уровня, откликнувшаяся на предложение о совместном проекте с пермским хором!

В программе «Высоцкий» два полноправных партнера – артист и хор. Они поддерживают друг друга, спорят, конфликтуют, становятся единым целым. Приглашенной звездой спектакля стал известный актер театра и кино, Заслуженный артист России Евгений Дятлов. Его связывают с «Младой» давние и прочные творческие отношения.

Действие программы строится на стыке драмы, музыки и поэзии, без чего невозможно было бы рассказать о Высоцком – поэте, исполнителе своих песни, выдающемся актере. Литературная основа (сценарист Ксения Гашева) тоже полифонична. В спектакле звучат произведения самого Владимира Семеновича и воспоминания о нем, а также стихи Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной – ближнего дружеского круга, блистательной плеяды шестидесятников.

Конечно, главное в программе «Млады» – песни Высоцкого. Бесконечно разнообразные по стилю и жанру, но всегда укрепляющие силу духа. Самые знаменитые («Я не люблю», «Кони привередливые»), написанные для кинофильмов («Баллада о любви», «Деревянные костюмы»), юмористические («Утренняя гимнастика»), лирические («Было так, я любил и страдал…»), трагические («Беда», «Что за дом притих..»). Звучат они в авторских аранжировках, созданных специально для хора «Млада» Ольгой и Яковом Саравайскими и Сергеем Выгузовым.

Символично, что концерт состоится 25 января 2023 года. В этот день Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. В это почти невозможно поверить. Высоцкий и сейчас не монумент.

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