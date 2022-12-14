Глава региона Дмитрий Махонин раскритиковал качество уборки улиц во время снегопада

Фото: permkrai.ru

Во время прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что недоволен качеством уборки улиц города во время снегопада и после.

Глава региона отметил, что на уборку снега было направлено 500 единиц техники. Он добавил, что «центральные проезды не расчищены, а во дворах конь не валялся».

Напомним, что снегопад в Перми длился 75 часов без остановки. За это время высота снежного покрова выросла с 11 сантиметров до 40. По данным синоптиков, это был сильнейший снегопад за последние 8 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Перми с 1 января содержанием улиц должен заняться новый подрядчик. Депутаты Пермской городской Думы предложили досрочно привлечь его к уборке снега, чтобы решить проблему на дорогах и тротуарах.

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