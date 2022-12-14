В Перми построят дом с философией «allinclusive»

Новый дом OPERA, который строится на холме между Камой и Егошихой, принесет в наш город новый подход к строительству жилья

На холме между Камой и Егошихой возводится необычный дом. Это концептуальный дом-клуб OPERA в виде круизного лайнера с воплощенной философией «allinclusive».Здесь есть всё для наслаждения жизнью. Лобби-клуб с исключительным дизайном и мини-кофейней, элегантная общественная гостиная на свежем воздухе с каминной зоной, house-master 24/7 и атмосфера лучших мировых отелей. Здесь каждое техническое решение обусловлено не ценой, а заботой о резидентах.

Место, где строится OPERA, – настоящий свидетель главных исторических событий нашего города. Именно в районе современной улицы Фрезеровщиков рождалась история Перми. В 1720-1723 годах по повелению Петра Великого и выбору Василия Татищева здесь был построен Егошихинский медеплавильный завод. Так началась история нашего города.

80% квартир имеют исключительный панорамный вид. Вид на Каму открывается даже с первого этажа

Долгое время эта локация не развивалась, но сейчас, по решению, краевых властей, здесь формируется настоящий центр городской жизни. Уже ведется проектирование экопарка «Устье Егошихи», который соединит Завод Шпагина и Музей современного искусства. Расширяется велосипедная сеть города, она будет проходить в 5 метрах от дома OPERA. А в 150 метрах от дома создается спуск к благоустроенной набережной.

Дом OPERA спроектирован в концепции «пентхаус». Его расположение и архитектура продуманы таким образом, что 80% квартир имеют исключительный панорамный вид. Причем, вид на Каму и экопарк открываются уже с первого этажа.

Лобби как произведение искусства с высотой потолков 6 метров

Благоустройство придомовой территории в OPERE создается, с учётом особенностей пермского климата. По оценке Российского государственного гидрометеорологического университета, Пермь входит в ТОП-7 самых пасмурных городов России. 168 дней в году у нас пасмурно и идут осадки. Поэтому в OPERE благоустройство выполняется в концепции общественной гостиной на свежем воздухе. Территория гостиной сверху закрыта от осадков. Площадь закрытого двора – более 500 квадратных метров. Здесь есть лаунж-зона с камином, площадка для детей со световыми качелями и скамейками, видовая терраса. Все стены в доме выполнены из керамоблока с усиленной двойной стенкой. Это обеспечивает высочайший уровень теплозащиты и звукоизоляции.

Лобби как произведение искусства с высотой потолков 6 метров

В каждой квартире на полу размещается тепло- и звукоизоляционный материал Пеноплэкс толщиной 80 мм или ТермоЗвукоИзолЛайт толщиной 30 мм. Индекс улучшения изоляции структурного шума этих материалов в конструкции пола достигает 30-52 дБ.

Индивидуальный тепловой пункт установлен от датского концерна DANFOS. В собранном виде оборудование доставлено на строительную площадку дома-клуба OPERA.Это решение даёт не только высочайшее качество изделия, но и значительно упрощает эксплуатацию: гарантию по тепловому пункту несет один производитель, а не несколько мелких. Важно, что в Перми есть сервисная служба DANFOS.

Лобби как произведение искусства с высотой потолков 6 метров

Жители дома получат чистую питьевую воду в кране, для этого застройщик устанавливает трехступенчатую систему очистки воды. Высота потолков в квартирах – 3,3 метра. В мировой практике квартиры с потолками выше 3 метров называются хайфлетами и относятся к жилью high-уровня.

Резиденции с террасами с видом на 270

Входные двери в квартиры изготовлены по индивидуальному заказу на заводе TOREX, специально для дома «OPERA». Конструкция TOREX имеет два стальных листа: наружный и внутренний, это обеспечивает высочайшую жесткость. Помимо силовой защиты, двери TOREX оснащены интеллектуальной защитой – электронным замком Blockido S1. Жители смогут открывать дверь со смартфона или при помощи карты.

В декабре в доме клубе «OPERA» открылись продажи. Стоимость квартир здесь от 4 млн до 25 млн рублей. Записаться на персональную презентацию в офисе и на строительной площадке можно по телефону +7(342)-214-91-11.

Сайт: опера-пермь.рф