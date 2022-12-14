Четырех человек увезли в больницу после ДТП на автодороге Кунгур - Ашап

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Утром 14 декабря на пятом километре автодороги Кунгур - Ашап произошло серьезное ДТП. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, столкнулись два автомобиля - УАЗ и "Лада Гранта".

- По предварительной информации, водитель УАЗа выехал на "встречку" и врезался в "Ладу". Травмы получили двое мужчин, женщина и девочка 2020 года рождения. У водителя УАЗа травмы несерьезные, как и у ребенка, она получила ушиб мягких тканей. Вероятнее всего, этим пострадавшим назначат амбулаторное лечение. А вот водитель и пассажир легковушки в тяжелом состоянии, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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