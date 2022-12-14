Почти 40 тысяч предпринимателей Прикамья пользуются расчетно-кассовым обслуживанием Сбербанка

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Почти 40 тысяч предпринимателей – представителей малого бизнеса Пермского края оценили качество и удобство предоставляемых услуг и пользуются расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) Сбербанка.

Банк оказывает эффективную помощь малому и среднему бизнесу, независимо от предпринимательского стажа. Для действующих предпринимателей действует сервис дистанционного резервирования счета. На сайте банка клиент может получить номер счета уже через 5 минут, выбрав подходящий пакет услуг и опции для ведения бизнеса.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"В своей работе мы стремимся к выстраиванию долгосрочных партнерских отношений, поэтому Сбербанк предлагает клиентам большой спектр услуг и помогает в ведении бизнеса с момента его регистрации и на всех этапах деятельности предприятия. А для того, чтобы бизнес наших клиентов развивался успешно и динамично, мы активно внедряем в работу удаленные сервисы. Использование дистанционных систем банка позволит не только сократить время на переводы и платежи, но и экономить на платежах внутри банка".

Также для предпринимателей, которые только решили открыть свой бизнес существует уникальный сервис РБиДОС (Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета), при котором весь процесс подачи документов для регистрации ИП или ООО через партнеров Сбербанка, перечень которых размещен на платформе «Деловая среда» (dasreda.ru), занимает не более 15 минут при минимальном перечне документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, логин и пароль от Сбербанк Онлайн, а также смартфон (IOS или Android).