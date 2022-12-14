В Перми суд снял запрет на жилую застройку бывшего полигона ВКИУ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Арбитражный суд Пермского края снял запрет на застройку участка бывшего полигона ВКИУ по улице Новогайвинской, 118. Сейчас он принадлежит компании «Панорама», которая намерена продать землю для строительства жилых домов.

Компания намерена застроить территорию малоэтажным жильем, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Против этого выступает краевое минприроды. Ведомство планирует присвоить земле статус особо охраняемой природной территории и добиться запрета вырубки леса и застройки участка через суд.

Минприроды может подать апелляционную жалобу в суд до 24 декабря.

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