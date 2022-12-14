Как пользоваться сервисом СберЛогистика

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В наше время, когда растет популярность онлайн-покупок, да и отправка посылок родственникам в другой город все еще актуальна, остается правильно выбрать способ доставки, чтобы и товар пришел вовремя, и его целостность была не нарушена. Сейчас жители Перми и Пермского края могут получать интернет заказы, получать или отправлять посылки в другие регионы страны в офисах Сбербанка с помощью сервиса СберЛогистика.

Более того, сервис позволяет отправлять посылки через отделения Сбербанка с доставкой не только в любой из постаматов СберЛогистики, но и в офисы банка, расположенные во всех уголках страны.

Выдачей посылок занимаются 40 филиалов в Перми и 22 филиала в Пермском крае, а также 114постаматов для получения посылок. География их размещения охватывает Пермский край, что значительно повышает уровень доступности сервиса доставки для жителей сельской местности.

Посылку можно отправить несколькими способами - через пункты приема и выдачи заказов в отделениях Сбербанка, через постаматы или через курьера.

Для оформления посылки необходимо зайти в "Сбербанк Онлайн" в раздел "Экосистема", выбрать "СберЛогистика", ввести данные посылки, рассчитать ее стоимость, выбрав тип доставки - "СберПосылка" или "СберКурьер", далее выбрать пункт отправки и ввести данные получателя и пункт получения посылки. Стоимость доставки зависит от веса посылки, типа и места доставки.

Клиент может отслеживать путь посылки на каждом этапе доставки. После сдачи посылки начнут приходить СМС - уведомления о статусе доставки на указанный номер телефона отправителя. Также можно отслеживать статус доставки по трек-номеру в мобильном приложении "Мои посылки" до момента вручения.

Ответы на основные вопросы по сервису СберЛогистика вы можете найти на сайте https://sberlogistics.ru/, в разделе "СберЛогистика" в "Сбербанк Онлайн" или в офисах банка.