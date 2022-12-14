Профессор ПГНИУ выиграла иск к вузу и смогла доказать авторство научных статей

Фото: Архив "КП"

Профессор Пермского университета Марина Руденко выиграла иск к вузу и доказала, что является автором научных статей. Об этом в своих соцсетях рассказал адвокат Илья Демин, представлявший ее интересы.

Марина Руденко опубликовала в «Вестнике Пермского университета» три научных статьи. Профессор заявляла, что редакция «Вестника» внесла в статьи изменения без ее согласования, и это привело к нарушениям авторских прав и норм научной этики.

Пермский краевой суд 13 декабря полностью удовлетворил исковые требования профессора, признал ее автором статей и обязал вуз выплатить ей компенсацию морального вреда.

Разбирательства длились больше трех лет. По делу было проведено шесть экспертиз. Марина Руденко стала первым в Пермском крае ученым, решившим судиться по поводу авторства работ.

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