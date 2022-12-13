Каждый шестой пермяк тратит свыше 3 тысяч рублей в месяц на чаевые

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Большинство жителей Пермского края склонны оставлять чаевые за качественное обслуживание. Чаще всего благодарностью стараются не обделять официантов, в то время как курьерам, таксистам, грузчикам и прочим работникам сферы услуг чаевые оставляют реже. Суммы зачастую скромные, но свыше половины граждан в этом году стали давать чаевые чаще, чем раньше. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ПАО СК «Росгосстрах» совместно с «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Чаевые работникам сферы услуг «всегда» или «часто» оставляют почти две трети респондентов (64%). Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин (70% из числа опрошенных женщин против 62% из числа опрошенных мужчин). Лишь 10% респондентов никогда не оставляют чаевых.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, кого они стараются вознаграждать. Почти половина опрошенных благодарят за обслуживание преимущественно официантов (48%), свыше четверти — курьеров (28%) и таксистов (26%). Небольшая доля участников опроса стараются всегда оставлять чаевые грузчикам / носильщикам (14%), работникам парикмахерских и салонов красоты (11%), помощникам по хозяйству / домработницам (9%) и заправщикам на АЗС (6%).

Свыше трети опрошенных (35%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, четверть (23%) — как придется, а 21% — в зависимости от суммы заказа. Каждый девятый оставляет в пределах 5-10% от счета, каждый десятый — 10-20% от счета.

Суммы, которые респонденты оставляют на чай, оказались достаточно скромными. Почти две трети участников опроса (64%) тратят на чаевые менее 1 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (20%) — 1-3 тыс. рублей. Каждый шестой (16%) — от 3 тыс. рублей в месяц.

Ключевым поводом для отказа оставлять чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 26% опрошенных), некачественное оказание услуги (24%) и отсутствие при себе наличных (29%). Каждого восьмого (12%) может удержать от чаевых высокая стоимость услуги. 7% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом. За последний год половина респондентов (51%) стали давать чаевые чаще, причем каждый пятый (19%) еще и увеличил размер чаевых.

Четверть опрошенных (25%) стали давать чаевые реже, чем раньше. Каждый шестой (16%), в частности, сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок. Примечательно, что из общего числа участников опроса каждый третий (34%) уверен, что, отказавшись от чаевых, можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию кратко- и долгосрочных целей. Большинство опрошенных (53%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время существенная часть респондентов (22%) придерживаются противоположной точки зрения.