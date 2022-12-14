Глава региона проверил ход строительства в Перми авиатехникума и реконструкции колледжа

Фото: правительство Пермского края/реконструкция политехнического колледжа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 13 декабря проинспектировал ход реконструкции и строительства двух образовательных учреждений среднего профессионального образования в Перми.

Первый объект — здание политехнического колледжа имени Н.Г. Славянова по улице Уральской, 78, объект культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1930-е годы. С тех пор его реконструкция ни разу не проводилась. Сейчас в ходе работ заменили все внутренние несущие конструкции и межэтажные перекрытия. Нетронутыми остались только наружные стены.

На сегодняшний день укреплен фундамент, отремонтированы системы канализации, отопления, водопровод, а также построен новый спортзал. В новом учебном году студенты уже смогут учиться в обновленном корпусе.

Второй объект — авиационный техникум им. А.Д. Швецова. В квартале между улицами Горького, Екатерининской, 25 Октября и Луначарского появятся шестиэтажный учебный корпус и семиэтажное общежитие. В одной части корпуса сейчас выполняются монолитные работы на четвертом этаже. В другой части закрыли тепловой контур и подвели коммунальные сети. До конца года обещают подключить отопление. В общежитии ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

Фото: правительство Пермского края/строительство авиатехникума

В новом корпусе смогут учиться 1000 студентов, а в общежитии — жить более 400 человек. Оба объекта сдадут до конца лета к новому учебному году. Кроме того, существующий главный корпус техникума, построенный в 1860 году, намерены отреставрировать. Территорию учебного заведения намерены сделать единой комфортной средой.

По итогам проверок глава региона поручил краевому Минстрою обеспечить постоянный контроль за соблюдением сроков выполнения работ.

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