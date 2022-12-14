«Открытие Авто»: большинство автовладельцев ПФО готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублей

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Чуть более 30% автовладельцев Приволжского Федерального округа пользуется платными трассами с разной степенью интенсивности. 54% опрошенных в регионе полагают, что в их регионе платных дорог недостаточно. 85% при этом не готовы платить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей. Таковы результаты опроса, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*.

85% опрошенных в регионе не согласны с предложением об увеличении предельной стоимости проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 руб. до 5-8 руб. за один километр. Они считают, что стоимость проезда и так высокая. 15% согласны на повышение стоимости проезда в случае, если платных трасс станет больше. Наиболее популярна эта идея на Дальнем Востоке (21%), тогда как в Центральном федеральном округе у нее лишь 9% сторонников. Повышение стоимости проезда по платным трассам для легковушек поддерживают 23% автолюбителей в возрасте 18-25 лет и лишь 10% среди тех, кому 56 лет и больше.

Среди основных преимуществ платных трасс (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли высокое качество таких дорог (49% в ПФО), более высокую скорость передвижения (32%), малое количество транспорта (38%), отсутствие светофоров (31%), лучшую пропускную способность дорог (29%) и продуманную организацию движения (22%).

Важно отметить, что стоимость проезда по платным трассам является решающим критерием для автомобилистов при выборе маршрута. 82% респондентов не готовы тратить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%). Еще 13% опрошенных могут «раскошелиться» максимум на 1000 рублей. 2% согласны платить за однократный проезд до 2000 рублей, 1% - до 5 000. И наконец, 2% автовладельцев заявили, что любят комфорт в поездке и потому готовы заплатить любую сумму за проезд по платной дороге: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%), и водители в категориях от 18 до 40 лет (3%).

«Правительство России продолжает реализовать амбициозные планы по расширению количества платных трасс. С одной стороны, это позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, с другой, как показывает опрос, водители все-таки обеспокоены стоимостью проезда, что может стать сдерживающим фактором для роста спроса на использование платных дорог, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.

*Опрос проводился 26 ноября - 1 декабря среди 1520 автовладельцев в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.