В Перми во время движения вспыхнула машина реанимации

В Перми реанимобиль загорелся прямо во время движения. Причина возгорания устанавливается. ЧП сняли на видео.

Как сообщает 59.ru, в горящем спецтранспорте находились сотрудники подстанции Мотовилихинского района. Пациентов не было. Медики рассказали, что возгоранию не предшествовало ДТП, а автомобиль загорелся сам собой. На кадрах видно, как водитель поднимает капот, и оттуда вырывается пламя.

Водитель потушил огонь за несколько минут. Ему помогли пожарные, которые проезжали мимо. Сейчас реанимобиль находится в сервисе. Его могут восстановить. Отмечается, что подобный случай в этом году произошел во второй раз. Планируется провести экспертизу, чтобы узнать причину возгорания.

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