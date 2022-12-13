СК проводит проверку после перевернувшегося в кювет автобуса в Пермском крае

Фото: предоставлено очевидцем.

Следователи проводят проверку из-за ДТП с перевернувшимся автобусом. Напомним, ЧП произошло в городе Кизеле. Спускаясь с горы, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус развернуло, и он съехал в кювет, где перевернулся.

В тот момент в салоне автобуса находились шестеро пассажиров. Четверым прибывшие медики скорой оказали помощь на месте, двоим из них потребовалась госпитализация.

Как сообщили в СУ СК России по Пермскому краю, собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, который оказывал услуги по перевозке пассажиров.

В настоящее время следователи Губахинского межрайонного следственного отдела следственного управления проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП.

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