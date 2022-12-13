Спасенный из собачьего «концлагеря» Аксель ищет любящих хозяев

Фото: предоставлено волонтерами

Судьбе этого пса не позавидуешь. Неизвестными путями-дорогами он попал в Красноуфимский приют, который находится в деревне Большое Кошаево. Собачники-волонтеры называют его не иначе, как «концлагерь» или «ад». Да, собаки там выживают в… несобачьих условиях: крайне истощенные, изможденные, круглосуточно на цепях, которые перетирают им шеи.

Таким Аксель был. Фото: предоставлено волонтерами

Там, среди стаи хвостатых безнадег, жил и Аксель. Полгода. А потом и там стал не нужен. Каким-то чудом его нашли в «аду» волонтеры и спасли. Сейчас пес на передержке (живет в квартире) и каждый день ждет, когда за ним придут новые хозяева, которые будут любить его. Любить за то, что он так много испытал, за его сильный дух и верность, за то, что умеет любить и ценить добро, что многое понимает и умеет дружить даже с кошками. А уж как детей любит – собачьими словами не передать!

А еще Аксель красив, у него мягкая плюшевая шубка необычного окраса и добрый взгляд. Может быть, он ждет именно вас? Ждет, чтобы этот Новый год вы встретили вместе.

Телефон для связи с Акселем: 8-950-444-0712.

Аксель гуляет спокойно. Фото: предоставлено волонтерами

Аксель сейчас. Фото: предоставлено волонтерами

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