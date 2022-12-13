В Перми машины легальных таксистов выделят белым цветом

Вот так будет выглядеть легальное такси. Фото: правительство Пермского края.
С 1 сентября в Пермском крае вступил в силу закон «О легковом такси». В нем черным по белому прописано, что кузов такси должен быть белого цвета, а с боку, под стеклами, – полоса с красными шашечками. Как сообщили в региональном минтрансе, новый стиль поможет решить сразу несколько задач: во-первых, пассажиры будут видеть, что за ними едет машина легального перевозчика.
- А это значит, что есть разрешение на перевозки, автомобиль прошел техосмотр, а водитель – проверку у врача. Кроме того, белый цвет позволит такси выделяться в потоке машин, - рассказали в ведомстве.
Вторая задача - сформировать легальный рынок таксомоторных услуг. Третья - белые такси смогут ездить по выделенной полосе наравне с автобусами.
Как отметили в минтрансе, заставлять перевозчиков менять цвет машин в течение энного времени никто не будет - есть переходный период.
Уточним, с 1 сентября по новым правилам стали работать 27 компаний, которые предоставляют услугу пассажирского такси.
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