Оперная певица Вероника Джиоева подписала контракт с Пермским театром оперы и балета

Певица будет работать в Пермской опере с 1 января. Фото: Телеграм-канал «Veronika Dzhioeva»

Сопрано с мировым именем Вероника Джиоева стала солисткой Пермского театра оперы и балета. Руководство подписало трудовой контракт с известной певицей. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Пермские зрители уже лицезрели Джиоеву в новой постановке «Нормы» (12+) Беллини и в сольном концерте. Планируется, что она примет участие и в «Бале-Маскараде» (16+) Верди, который театр поставит в следующем году.

Пермская опера станет для Джиоевой основным местом работы, как и у знаменитого баритона Василия Ладюка, который работает в Перми с 2020 года. Поэтому все ее выступления на других театральных и концертных подмостках будут согласовывать с пермским графиком. На работу солистка выйдет 1 января следующего года.

Уточним, в конце апреля Вероника Джиоева покинула новосибирский театр оперы и балета, где проработала 17 лет. Об уходе она сообщила в своем телеграм-канале, там же пожелала «процветания любимому театру и всем крепкого здоровья». Кроме того, оперная дива поблагодарила руководство, дирижеров и режиссеров НОВАТа, с которыми проработала много лет.

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