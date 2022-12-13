В администрации Перми объявлен прием управленцев в кадровый резерв

Фото: администрация города Перми.

В администрации Перми создадут управленческий кадровый резерв.

- Периодически меня спрашивают, как трудоустроиться в администрацию Перми. Действительно, городу нужны молодые управленцы со свежими идеями, поэтому будем готовить кадры на перспективу, - сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Дёмкин. - В мэрии пригодится опыт специалистов из соцсферы, области бизнеса, промышленности и силовых структур.

Конкурс объявлен на руководящие должности, например, руководители департаментов, комитетов, управлений, администраций районов и муниципальных казенных учреждений. В приоритете – молодые перспективные руководители с высшим образованием и опытом работы.

Проходить отбор будет в два этапа: конкурс документов и непосредственный отбор конкурсной комиссией с использованием различных методик оценки.

Уточним, «приемная» кампания стартует с 15 декабря по 25 января. Документы у кандидатов будут принимать по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 63. С их перечнем и квалификационными требованиями можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Муниципальная служба».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru