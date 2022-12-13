С 13 декабря в Перми началась продажа билетов на фестиваль «Дягилев+»

Фото: правительство Пермского края.

В 14 часов 13 декабря на Яндекс Афише открылась продажа билетов на фестиваль «Дягилев+» (18+). Напомним, он пройдет в нашем городе с 24 по 26 декабря. И откроет серию мероприятий по празднованию 300-летия Перми.

В первый день фестиваля, 24 декабря, солисты оркестра musicAeterna исполнят квартеты Дмитрия Шостаковича (12+) в частной филармонии «Триумф». Солисты оркестра исполнят три струнных квартета композитора: один из самых лаконичных, но тематически насыщенных – Квартет №7, яростно-эмоциональный Квартет №10 и скорбный Квартет №13.

В ночь с 24 на 25 декабря хор musicAeterna исполнит духовную и светскую музыку шести веков (18+). Концерт пройдет в Органном концертном зале. Программа составлена из маленьких шедевров, написанных выдающимися композиторами разных стран и эпох: от сочинений XVI столетия и романтизма до классиков XX века и современников XXI столетия.

Как отмечают в минкульте Пермского края, главное событие фестиваля - показ мистерии Карла Орфа De temporum fine comoedia в постановке Анны Гусевой и в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Ее покажут дважды – 25 и 26 декабря.

По традиции худруководитель фестиваля Теодор Курентзис проведет 25 декабря мастер-класс (12+) для молодых дирижеров и певцов, а завершится фестиваль 26 декабря концертом альтернативной музыки (18+), который пройдет в пространстве цеха №5 Завода Шпагина. Полная программа опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля: diaghilevfest.ru.

Уточним, Яндекс Афиша – официальный билетный партнер проекта. Предпродажа билетов продлится до 16 декабря. Самыми первыми их смогут купить подписчики Яндекс Плюс.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru