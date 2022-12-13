Пермские велосипеды «Кама» вновь начнут производить с 2023 года

Фото: Николай Мазуренков
Серийное производство велосипедов «Кама» возобновится с января 2023 года. Купить их можно будет уже в марте-апреле. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителей завода-производителя «Форвард».
Продавать обновленную «Каму» будут более чем в 400 городах страны. Также купить велосипед смогут жители СНГ: Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Киргизии. Цена велосипеда не превысит 10 тысяч рублей. Кроме того, будет выпущена лимитированная серия к 300-летию Перми.
Велосипеды «Кама» производили в 1970-90-е годы на пермском заводе «Велта». После обновления часть компонентов старой модели по-прежнему будет использована, однако в целом велосипеды станут современнее и технологичнее.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65