В Перми с начала 2022 года убытки транспортной отрасли снизились на 700 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С января по ноябрь текущего года убытки транспортной отрасли Перми снизились на 700 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на начальника департамента транспорта горадминистрации Анатолия Путина.

Пермские автобусы и трамваи за 11 месяцев перевезли 185,6 млн человек, а это на 10 млн больше, чем в прошлом году. Безбилетников стало больше. Они составляют 18% от общего числа пассажиров. Анатолий Путин отметил, что с середины года число «зайцев» начало сокращаться. Теперь их на 3-4% меньше, чем полгода назад.

В итоге доходы транспортной отрасли составили 3,984 млрд рублей (3,227 млрд в прошлом году), а расходы — 5,367 рублей (5,308 млрд в прошлом году). Кассовый разрыв сократился на 33,6% с 2,08 млрд до 1,38 млрд рублей.

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