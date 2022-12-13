МЧС предупредило жителей Пермского края об изморози и гололеде с 14 по 16 декабря

По тротуарам тоже нужно ходить аккуратно: под снегом может скрываться лед. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Пермского края сохраняются опасные метеорологические явления – гололед и изморозь. Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, особенно сильное наслоение изморози на проводах линий электропередач и ветках деревьев наблюдается в северных районах края, как, впрочем, и сильный гололед на дорогах. Вся эта «беда» сохранится в течение трех ближайших дней – с 14 по 16 декабря.

Поэтому в МЧС предупреждают о возможных обрывах электропроводов, падении сломанных веток деревьев, а также авариях в сфере ЖКХ. И дают ряд советов: не парковать машины и не стоять под деревьями, проводами и конструкциями; при авариях на электросетях сразу все обесточить и соблюдать правила пожарной безопасности; водителей просят не гонять, резко не тормозить, на «хвостах» не висеть и не совершать резких маневров; а пешеходам - быть максимально внимательными при переходе проезжей части и на тротуарах, которые могут быть покрыты ледяной коркой.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru