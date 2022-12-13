Почему жители Прикамья выбирают Сбер для получения зарплаты

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Зарплатная карта СберБанка становится все более популярной у жителей Пермского края. В настоящий момент общее число карт Сбербанка, на которые жители региона получают заработную плату, составляет почти 600 тысяч, а это значит, что каждый второй экономически активный житель региона выбирает Сбербанк в качестве финансового партнера для получения вознаграждения за свой труд.

Главный секрет популярности - возможности карты, активно используя которые можно получать дополнительную выгоду. Расскажем о том, какие привилегии имеют зарплатные клиенты Сбера.

Банк предоставляет своим зарплатным клиентам привилегии и специальные условия по другим продуктам и услугам, которые могут приносить дополнительный доход и приятные бонусы: например, выгодные условия по ипотеке, потребительский кредит с минимальным пакетом документов и по специальной ставке. Если срочно нужна небольшая сумма, а до зарплаты еще далеко, банк одолжит вам до половины зарплаты на месяц. Для этого просто воспользуйтесь кнопкой "Деньги до зарплаты" в СберБанк Онлайн.

Пользуясь картой Сбера, клиент получает повышенные бонусы СберСпасибо (до 20% от суммы покупки от партнеров и до 0,5% - от Сбербанка), которые можно копить и обменивать на скидки до 99% у партнеров банка.

Зарплатную карту можно оформить самостоятельно. Чтобы начать получать зарплату на карту Сбербанка, необходимо открыть банковскую карту в любом офисе и здесь же оформить заявление в бухгалтерию своего предприятия. Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел "Настройки", нажать "Сделать карту зарплатной", сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на карту, банк подтвердит ее новый статус через СМС или пуш-уведомление.