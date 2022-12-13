Развитие кадрового потенциала и инвестиции в будущее обсудили с экспертами Волго-Вятского банка Сбербанка

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В рамках III Владимирского инвестиционного конгресса в Суздале состоялся межрегиональный кадровый форум, который объединил кадровых экспертов 18 регионов страны. На пленарной сессии обсуждались вопросы, касающиеся глобальной трансформации центров занятости, и роль корпоративной культуры при изменении основополагающих ценностей.

В пленарной сессии форума выступила HR-директор Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Олеся Лебедева, где поделилась с участниками эффективными практиками по работе с сотрудниками.

Олеся Лебедева, HR-директор Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня корпоративная культура Сбера постоянно трансформируется, но несмотря на изменения всегда она выстраивается именно вокруг сотрудника. Мы смотрим на сотрудника комплексно, оказывая ему максимальную поддержку и заботу. У нас реализованыразличные программы, к примеру:«Сбер Здоровье» - это и ДМС, Чек-апы, «Поезд Здоровья»; программы «Сбер для детей и родителей» обучающие лекции и семинары для всей семьи; программы по обучению и профессиональному развитию и многие другие».

Олеся Лебедева также подчеркнула важность сотрудничества с центрами занятости населения в регионах, так как участники рынка труда могут заранее провести обучение и переподготовку кадров сокращаемых должностей.

В формате «круглого стола» опыт модернизации через управление персоналом представили регионы - участники комплексной модернизации службы занятости. Заместитель директора Департамента труда и занятости населения Владимирской области Мария Мальцева поделилась собственными HR-практиками и наработками. По ее мнению, чтобы стать полноправным участником рынка труда, служба занятости должна начать с себя и научиться грамотно подбирать, мотивировать персонал.

Кроме того, участники кадрового форума посетили мастер-классы и тренинги по командообразованию, ознакомились с практиками самонастройки и повышения стрессоустойчивости.