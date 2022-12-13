Фильм об Усолье победил в телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион»

Фото: permkrai.ru

Фильм «Наследница. Усольские тайны» начал свою фестивальную историю в 2022 году и собрал первые награды и просмотры в разных регионах России. Но самая важная из них победа на престижном Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион».

Действие фильма «Наследница. Усольские тайны» происходит в Пермском крае. Приключения главной героини фильма – десятилетней Ани начинаются в городе Усолье, куда она приезжает на экскурсию. Попав в музей, Аня случайно переносится на 400 лет назад.

На протяжении фильма девочка путешествует по разным векам, встречаясь, как с реальными историческими персонажами, так и с вымышленными героями. История Усолья, представителей рода Строгановых и простых людей оживает у Ани на глазах, и ей потребуется немало мудрости и смекалки, чтобы вернуться в свой 21-й век.

Фото: permkrai.ru

«Мы решили пофантазировать, что будет если современный ребенок попадет в прошлое – говорит режиссер и продюсер проекта Наталья Калинина – Наш фильм предназначен для детского и семейного просмотра, но при этом он поднимает очень важные темы патриотизма, преемственности традиций, гордости за свой родной край». Создатели посвятили свой фильм 415-й годовщине со дня основания города Усолье.

Фильм создавался при поддержке Министерства культуры Пермского края, Центра по реализации проектов в сфере культуры, Администрации города Березники и ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». Съемки фильма проходили на территории музея — заповедника «Усолье Строгановское», Архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и Музея-заповедника «Сользавод».

В съемках принимали участие актёры Березниковского драматического театра, Драматического театра «Бенефис» и жители Березников и Усолья. Неоценимую помощь оказали специалисты Березниковского историко-художественного музея, музея-заповедника «Усолье Строгановское», Пермского краеведческого музея. Премьера фильма состоялась в декабре 2021 года на телеканале «Верхнекамье ТВ».