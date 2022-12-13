Начальник ГУФСИН Пермского края озвучил причины ухода с должности

Фото: ГУФСИН России по Псковской области.

В ГУФСИН по Пермскому краю состоялась пресс-конференция по поводу отставки начальника ведомства - генерал-майора Юрия Лымаря.

- Наступают дни, когда хочется перемен, - пояснил свое решение Лымарь. - Мне хочется побыть в своей квартире, среди своих вещей, а не в служебной квартире, понимаете.

Также отметил, что информация о конфликте с руководством, о которой писали некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Юрий Лымарь поблагодарил руководство службы, первого руководителя службы за доверие возглавить Пермский край, один из крупнейших регионов в России.

- Признателен руководству службы. Мы всегда находили взаимопонимание в лице директора, в лице его заместителя. Они всегда внимательно относились к нашим нуждам, проблемам.

Принимать решение об уходе всегда тяжело. Юрий Лымарь не стал исключением: он прослужил в управлении исполнения наказаний 41 год. На повестку дня сразу вышли другие вопросы: чем заниматься дальше. Но планы на будущее озвучивать не стал - оставил при себе. Обмолвился только о возможном переезде в Санкт-Петербург.

Напомним, Юрий Лымарь возглавлял краевой ФСИН с 2019 года. Его преемником назначили первого заместителя начальника управления, подполковника внутренней службы Самира Бабаева.

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