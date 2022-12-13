Жители Паркового, Водников и Закамска смогут cэкономить на связи до 40%

Фото: Иван МАКЕЕВ

В трех микрорайонах Перми, Парковом Водниках, Ераничи, проведены работы по модернизации сети домашнего интернета. Средняя скорость интернета составляет до 500 500 Мбит/с, что в 5 раз выше, чем в среднем по рынку. Аналогичные работы проведены в Краснокамске. Доступ к сверхскоростям получили еще 25 тысяч и 20 тысяч человек в Краснокамске.

Благодаря модернизации сети МТС пермяки смогут с комфортом пользоваться сетью с большего количества устройств без потери скорости в вечернее время, смотреть онлайн-фильмы и видео в формате 4К, и скачивать «тяжелый» контент за секунды.

Подключив единый пакет, в который входят цифровое ТВ, домашний интернет на скорости в 500 Мбит/с, голосовая и мобильная связь, онлайн-кинотеатр KION для пяти членов семьи, жители региона смогут сэкономить до 40% своих расходов на цифровые сервисы.

«Несмотря на активное развитие мобильной сети в Прикамье мы видим, что потребность в фиксированном интернете по-прежнему остается на высоком уровне. Несколько лет назад мы правильно оценили тренд, сделав ставку на модернизацию «домашней» сети до максимальных скоростей. У МТС большая собственная экосистема цифровых сервисов, и абонентам удобно пользоваться несколькими услугами сразу: в одном пакете наши пользователи получают доступ к цифровому ТВ, мобильной связи для всех членов семьи, онлайн-кинотеатру KION, экономя при этом более 10 тысяч в год. Этой возможностью уже воспользовались около трети наших пользователей», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.