В Прикамье значительно подорожали икра и авиабилеты

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае в ноябре стоимость продовольственных товаров выросла на 1%, а непродовольственных — на 0,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Ряд товаров подорожал существенно. Так, цены на фрукты резко выросли: на 11,8% — апельсины, 7,1% — лимоны, 5,6% — груши, 4,5% —- виноград. Однако на 1,4% стали дешевле яблоки.

На 8,8% выросла стоимость икры лососевых рыб, на 5,7% — черного перца горошком, на 2,6% — безалкогольных напитков.

Орехи подешевели на 6,7%, замороженные ягоды — на 6,1%, майонез — на 5,4%, сахар — на 3,6%, соль — на 3,4%, черный чай — н 3,1%.

Моторное топливо в прошлом месяце стало дороже на 4,7%, а бензин марок АИ-100, АИ-92, АИ-95 — на 0,5%, 0,4% и 0,3% соответственно. Цена снизилась только на газовое моторное топливо. Оно стало дешевле на на 1,5%.

Авиабилеты подорожали существенно — на 35,9%. Также стали дороже ветеринарные услуги — на 5,6%, страхование — на 4,2%, экскурсионные услуги — на 3,8% и медицинские услуги — на 1,2%.

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