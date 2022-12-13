В Прикамье чиновники похитили 4,3 млн рублей при организации детских занятий по патриотическому воспитанию

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С бывших чиновников взыскали материальный ущерб за коррупционное преступление. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Преступление в 2019 году совершили экс-глава отдела дополнительного образования, воспитания и молодежной политики и его подчиненный, консультант отдела и руководитель краевого казачьего центра «Пластун». Чиновники курировали патриотическое воспитание. Под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях они похищали деньги.

Министерству образования и науки Пермского края был нанесен ущерб около 4,3 млн рублей. С виновных эту задолженность взыскали. Они договорились выплатить сумму, поровну разделив ее между собой.

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