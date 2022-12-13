Порталом «Услуги и сервисы Пермского края» в этом году активно пользовались представители бизнеса

В Прикамье активно развивается региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края». Он позволяет жителям Прикамья получать услуги в электронном виде в большем объеме, чем предусмотрено порталом Госуслуги.

С помощью сервисов регионального портала сейчас можно, например, получить справку о статусе малоимущего, записать ребенка в первый класс, на занятия по допобразованию, оформить различные льготы и компенсации.

Но портал «Услуги и сервисы Пермского края» удобен не только для физических лиц, но и для представителей бизнеса и организаций.

С помощью регионального портала предприниматели могут получить доступ к 31 услуге – по открытию и регистрации бизнеса, оформлению патентов, лицензий на различные виды деятельности, разрешений на установку рекламных конструкций, получению разрешительных документов на работу спецтехники и многим другим.

К примеру, в этом году представители малого и среднего бизнеса активно пользовались региональным порталом согласования работ по сохранению объектов культурного наследия и получению на них паспорта.

- Это очень удобная форма взаимодействия с государственными органами власти, - оценил удобства пользования порталом предприниматель Константин Захаров. - Она, например, позволяет избежать затягивания различных согласительных процедур и, таким образом, сократить сроки выполнения работ и избежать ненужных издержек.

Как подчеркнул заместитель министра связи Пермского края Олег Савинов, перенос нагрузки по предоставлению услуг на цифровую платформу будет проводиться и дальше.

- Это позволяет жителям региона, в том числе, и предпринимателям, высвободить время для эффективного решения задач, - отметил Олег Савинов.

- Перевод услуг в электронную форму позволяет людям экономить время и делает процесс оформление документов понятным и прозрачным, - ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Поэтому необходимо как можно быстрее «оцифровать» их.

НАША СПРАВКА Региональный ресурс «Услуги и сервисы Пермского края» работает по принципу «единого окна». С его помощью можно не только подать заявление на предоставление услуг, не проводя много времени в поиске нужных сайтов, но и проконтролировать ход их выполнения в личном кабинете.

Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронную форму осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В соответствии с ним до 2024 года 95 процентов массовых социально значимых услуг должны быть доступны в электронном виде.