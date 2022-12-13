Праздничные огни на главной новогодней елке Перми зажгутся 16 декабря

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Церемония зажжения огней главной елки Перми на эспланаде состоится 16 декабря. Об этом сообщили в проектном офисе «Пермь-300».

Все желающие смогут отправить бесплатные открытки друзьям и родственникам в другие города или даже самому себе. Открытки будут посвящены 300-летию краевой столицы. На них поставят специальный новогодний штемпель, изготовленный к началу юбилейного года.

На открытках изображен Дед Мороз вместе с логотипом 300-летия. Отправить ее можно будет с 17:00 у главной елки.

Напомним, что на эспланаде 28 декабря также должен открыться ледовый городок. Он будет посвящен юбилею города. Всего появятся 19 праздничных объектов: горок и ледовых фигур.

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