Пермяк напоил и изнасиловал подростка в Архангельской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уроженца Пермского края признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в Следственном комитете по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Вместе с 27-летним приятелем из Алтайского края 31-летний пермяк приехал в Архангельскую область на заработки. В соцсетях они познакомились с 15-летней девочкой и пригласили ее в гости. В съемной квартире подростка принудили к употреблению алкоголя, а потом изнасиловали.

Первым перед судом предстал уроженец Алтайского края. Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Пермяку некоторое время удавалось скрываться. Поймали его в Новосибирской области, вернули в Архангельск и отправили под суд. Ему предстоит провести в колонии строгого режима 10 лет, а также заплатить пострадавшей девочке 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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