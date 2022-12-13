Театральная студия «Туки-Луки» и театр танца «New vision» победили в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: permkrai.ru

Региональное жюри фестиваля «Театральное Приволжье» отсмотрело работы участников из театральных студий более чем 20 территорий Пермского края. Большая часть участников данного тура этого года – округа, в которых нет профессиональных театров, такие как Куединский, Красновишерский, Ординский. При этом театральное движение там развивается, а в числе заявок много интересных постановок.

В состав жюри в этом году вошли преподаватели и теоретики актерского искусства, а также члены Пермского отделения Союза театральных деятелей России. По словам актрисы, заслуженной артистки РФ Елены Старостиной, возглавившей жюри в этом году, участники тура наращивают профессионализм с каждым годом.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обращал внимание, для молодых коллективов Прикамья фестиваль «Театральное Приволжье» – это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов.

В результате непростого отбора члены жюри отдали победу в этом году театральной студии «Туки-Луки» в номинации «Лучший детский спектакль» и театр танца «New vision» в направлении «Лучший молодежный спектакль».

Театральная студия «Туки-Луки» представила на конкурс пластический спектакль «Поехали!», режиссер – Олеся Касьянова. Театральная студия «Туки-Луки» создана в 2019 году на базе Пермского театра кукол «Туки-Луки». Возраст участников от 10 до 14 лет.

А театр танца «New vision» из «Дворца Молодежи» Перми победил с пластическим спектаклем «Река жизни». Руководитель коллектива – Наталья Зайнетова. Эти коллективы представят Пермский край в окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», где они встретятся с финалистами из других регионов. Напомним, что заключительный, финальный этап окружного конкурса в 2023 году состоится в Перми, и станет одним из событий празднования 300-летия столицы региона.

Региональный этап фестиваля проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края