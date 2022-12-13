Нового краевого подрядчика могут привлечь к уборке пермских улиц до конца года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Пермской городской Думы предложили досрочно привлечь нового краевого подрядчика к уборке улиц города, не дожидаясь наступления 2023 года. С 1 января содержанием улиц должна заняться дорожно-эксплуатационная служба Пермского края.

В Перми с уборкой улиц возникли проблемы. Ситуацию осложнил снегопад. По данным синоптиков, он был сильнейшим за последние 8 лет. За три дня выпало больше половины месячной нормы осадков.

Кроме того, причиной возникших сложностей могли стать финансовые трудности подрядчика «Дортехинжиниринг», который сейчас является ответственным за содержание центральных улиц. На сегодняшний задолженность компании перед кредиторами составляет 555 млн рублей.

В гордуме обобщили, что к проблемам с уборкой привели аномальный снегопад и недостаточное финансирование контрактов.

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