В Прикамье за два года создали 55 маршрутов для путешествия школьников

Фото: Большая Страна

В 2021 году в Пермском крае запустили проект «Дети едут к детям». За два года в рамках этого проекта было создано 55 детских туристических маршрутов, по которым проехали более 7 тысяч детей. Об этом сообщили в Министерстве туризма и молодежной политики Прикамья.

Целью проекта является вовлечение школьников в отрасль гостеприимства, а также создание условий для безопасного и увлекательного детского отдыха. «Самое главное — с помощью маршрутов наши ребята смогут больше узнать о Пермском крае, интересных фактах и исторических событиях, перспективах развития, чтобы в дальнейшем реализовать себя на родине», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Проект также развивают с помощью цифровых технологий. Например, вместо экскурсоводов дети получают видео-и аудио-контент, который удобно открывать через специальное приложение на телефоне или планшете.

«Проект решает вопрос, куда и зачем наши дети едут отдыхать. Та информация, которую они узнают в путешествиях, позволяет им гордиться своей родиной, мотивирует их жить там, где они родились, развивать эти территории, преображать, и создавать новое», — рассказала министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

В 2023 году проект «Дети едут к детям» намерены внедрить и в другие регионы. На данный момент опыт Пермского края перенимает Ханты-Мансийский автономный округ. Следующей территорией может стать Амурский округ.

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