Пермяку досталось битой по голове из-за женщины

Фото: Архив "КП"

Молодой житель Перми обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве оружия он использовал биту, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел вечером 6 декабря. В селе Гамово Пермского района между 22-летним парнем и 39-летним мужчиной произошел конфликт из-за общей знакомой. Тогда молодой человек начал бить оппонента, нанося удары по голове и телу.

Мужчина получил серьезные травмы. По признаку опасности для жизни их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сейчас проводятся судебные экспертизы, следствие продолжается.

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