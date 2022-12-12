Мобильный пункт вакцинации откроется в центре Перми

В пункте будут ставить прививки от ковида и пневмококковой инфекции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На этой неделе в Перми откроется один мобильный пункт вакцинации. Как сообщает краевой минздрав, он будет работать на 2-м этаже ТРК «Семья» (ул. Революции, 13).
Время работы пункта 15 и 16 декабря – с 15 до 19 часов, 17-го – с 11 до 15 часов. Привиться здесь можно от COVID-19 и пневмококковой инфекции. Напоминаем, вакцинироваться без предварительной записи здесь может любой житель Пермского края старше 18 лет. Для этого нужно предоставить паспорт и СНИЛС. Перед прививкой каждого обязательно осмотрит врач.
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