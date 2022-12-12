Мобильный пункт вакцинации откроется в центре Перми

В пункте будут ставить прививки от ковида и пневмококковой инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Перми откроется один мобильный пункт вакцинации. Как сообщает краевой минздрав, он будет работать на 2-м этаже ТРК «Семья» (ул. Революции, 13).

Время работы пункта 15 и 16 декабря – с 15 до 19 часов, 17-го – с 11 до 15 часов. Привиться здесь можно от COVID-19 и пневмококковой инфекции. Напоминаем, вакцинироваться без предварительной записи здесь может любой житель Пермского края старше 18 лет. Для этого нужно предоставить паспорт и СНИЛС. Перед прививкой каждого обязательно осмотрит врач.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru