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НовостиОбщество12 декабря 2022 17:25

Жителя Перми арестовали за взятку сотруднику колонии

Мужчина просил пронести мобильник
Екатерина Яганова
Мужчина просил пронести мобильные в колонию.

Мужчина просил пронести мобильные в колонию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

53-летний житель Перми хотел пронести сотовые на территорию исправительной колонии. И договорился об этом с одним из сотрудников режимного объекта.

В обозначенный день, 10 декабря, пермяк, находясь в авто, передал ему половину суммы – 10 из 20 тысяч рублей. Даже не подозревая о том, что сотрудник колонии встретился с ним в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем сотрудников краевого УФСБ.

Мужчину задержали. Как выяснилось, он уже ранее был судим. Следственный отдел по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело за «дачу взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». По ходатайству следователя пермяка отправили под арест. Расследование дела продолжается.

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