Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов возглавил госкорпорацию «Кавказ.РФ»

Андрей Юмшанов. Фото: Кавказ.РФ/Телеграм

12 декабря стало известно имя нового генерального директора АО «Кавказ.РФ». Госкорпорацию возглавил бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов. Как сообщает Вusiness class, информация о назначении появилась сегодня в телеграм-канале компании.

- Решением Совета директоров нашей компании новым генеральным директором назначен Андрей Юмшанов. Он приступил к обязанностям сегодня, а ранее занимал должность заместителя гендиректора: курировал правовой блок, а также вел контроль и мониторинг инвестпроектов, - говорится в сообщении.

Что касается бывшего руководителя, то Хасан Тимижев, возглавлявший Кавказ.РФ в течение пяти лет, перешел в компании на должность исполнительного директора, чтобы продолжить работу по развитию особых экономических зон (ОЭЗ).

Напомним, Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края с 2018 по 2020 годы. Свой пост оставил в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. До назначения в Прикамье работал начальником управления Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе.

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