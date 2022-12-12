Глава Перми Алексей Дёмкин обсудил с ветеранами и участниками боевых действий патриотическое воспитание молодежи

Фото: Виталий Кокшаров

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с участниками и ветеранами боевых сражений, награжденными различными орденами и медалями, а также с руководителями патриотических движений города. Мероприятие было приурочено к прошедшему Дню Героев Отечества. Ключевой темой дискуссии стало патриотическое воспитание молодежи. Мэр города поблагодарил участников встречи за их трепетное отношение к вопросам патриотизма и подчеркнул важность подобных обсуждений.

– Вы настоящие Герои, своими подвигами вы подаёте молодым пермякам пример самоотверженности, доблести, преданности долгу и вдохновляете подрастающее поколение выбирать своим предназначением служение Отечеству. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это одна из важнейших задач для сферы образования. Именно в школе закладываются верные жизненные ориентиры, и ребята получают первые уроки гражданственности и патриотизма, – подчеркнул Алексей Дёмкин.

Фото: Виталий Кокшаров

На встрече присутствовали Герой Российской Федерации, Почетный гражданин Пермского края Сергей Яшкин, руководитель Пермского краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Кульпин, Почетный гражданин Перми, директор Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова Марат Валиев, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил РФ Юрий Баранов, председатель Пермской краевой общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Николай Никитин, руководитель Пермской краевой общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы «Союз воинов-инвалидов Прикамья» Ирик Шигабутдинов и другие уважаемые пермяки, которые ежедневно прививают подрастающему поколению любовь к своей Родине.

Кроме того, участие во встрече с главой Перми приняли полицейский Константин Калинин, награждённый в прошлом году Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, и ученик 11-го класса Пермского кадетского корпуса имени генералиссимуса Суворова Вячеслав Марсянов, который активно участвует в школьных мероприятиях патриотической и военно-спортивной направленности.

Фото: Виталий Кокшаров

Отдельно Алексей Демкин поблагодарил бойцов, недавно вернувшихся с СВО и отметил их мужество и решительность.

В рамках встречи участники высказали свои идеи по совершенствованию методов патриотического воспитания школьников и студентов. Так, Александр Удников, кавалер ордена Мужества, ветеран боевых действий в Чечне, который сейчас является директором школы №136, акцентировал внимание на важности информирования пермских школьников о героях и их подвигах.

– Подрастающему поколению важно знать своих героев, историю своей страны. День Героев Отчества –это праздник, который объединяет и молодёжь и тех, кто уже имеет определенный боевой опыт. У нас есть Родина, и мы должны её защищать. Эти знания непременно нужно передавать молодому поколению – и не только в рамках уроков истории, – поделился мнением Александр Удников.

Кроме того, участники встречи предложили вернуть в школы уроки по начальной военной подготовке, и включению в учебные планы регулярного просмотра патриотических фильмов.

Также отдельно обсуждалась необходимость более внимательно относиться к изучению молодежью истории своей страны. Напомним, в 2007 году Федеральным законом была учреждена памятная дата – День Героев Отечества. 9 декабря принято проводить уроки мужества, встречи с ветеранами и героями России, возлагать венки к мемориалам памяти.