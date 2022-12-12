На Заводе Шпагина в Перми пройдет масштабный книжный фестиваль

Фото: Пермский книжный фестиваль 2022/ВКонтакте

В Пермь возвращается книжный фестиваль (0+). Он пройдет на Заводе Шпагина, в цехе №4, с 23 по 25 декабря. Об этом сообщает региональный комитет «Пермь-300».

Художественную и образовательную литературу, издания для детей и подростков, а также новинки и бестселлеры представят 30 компаний. Среди них ведущие издательства и дома книги «Манн, Иванов и Фербер», «Белый город», «АСТ», «Карьера Пресс», «Лайвбук», «РуДа», дом гуманитарной книги «Гнозис», «Согласие», «ЯникО». Особое внимание будет уделено пермским издательствам и профессиональным объединениям: «Лира-2», «Сенатор», региональное отделение «Союза писателей России».

Кстати, специально для Перми сформировали отдельный набор издательств об искусстве. Среди них альбомы по живописи, архитектуре, музейные каталоги от издательства «Северный паломник». Также обещают быть представители ведущего издательства по истории моды «Этерна», выпускающего серию Memoires de la mode от Александра Васильева и альбом про моду 20-х годов XX века «Молодые и красивые». Книги по архитектуре, дизайне и искусству представит «БуксМАрт».

Крупнейшее в регионе событие для книголюбов откроет серию новогодних мероприятий, посвященных 300-летию Перми. Уточним, в пятницу и субботу посетителей ждут с 12 до 21 часов, в воскресенье – с 12 и 18 часов. Вход свободный.

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