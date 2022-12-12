МЧС предупредило жителей Пермского края об ухудшении погоды 13 декабря

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Зима, кажется, испытывает пермяков на прочность. Вот и во вторник, 13 декабря, нас ждет, нет, не ясное солнышко, а снова сильный снег. При этом по северу возможно сильное наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветках деревьев.

В Пермском ЦГМС предупредили, что при таких погодных условиях, возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост аварий на дорогах.

В связи с этим краевое МЧС рекомендует: 1. не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и не парковаться под ними и в непосредственной близости; 2. при авариях на электросетях обесточить все приборы и соблюдать правила пожарной безопасности; 3. водителям быть предельно внимательными: не гонять, не «вилять», на хвосте не висеть и резко не тормозить; 4. пешеходам ходить аккуратно и ни на что не отвлекаться при переходе проезжей части.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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