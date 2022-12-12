В Пермском Политехе назначен новый проректор по молодежной политике и информатизации

Фото: Пермский Политех

В ПНИПУ с 12 декабря на должность проректора по молодежной политике и информатизации назначен Александр Труфанов, кандидат технических наук. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Одно из ключевых направлений работы — создание условий для самореализации, карьерного и профессионального роста обучающихся. Также большой блок моих задач связан с цифровой трансформацией, реализацией современных цифровых сервисов для студентов, абитуриентов и сотрудников вуза», — обозначил Александр Труфанов.

Александр Труфанов окончил Пермский Политех в 2000 году по специальности «Динамика и прочность машин». В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Математическое моделирование технологических и остаточных напряжений в анизотропных оптических волокнах». В 2009 году занял пост директора Областного центра новых информационных технологий ПНИПУ. В 2021 году возглавил Департамент цифровой трансформации и стратегических коммуникаций в университете.

На должности проректора по молодежной политике и информатизации Александр Труфанов сменил Николая Шевелева, доктора технических наук, профессора. Теперь он является директором по комплексной безопасности Пермского Политеха.

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