В Перми на Тихом Компросе снесут восемь домов

Фото: Валеев Леонид
На Тихом Компросе под снос попали восемь аварийных домов. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в городской администрации.
Речь идет о домах, расположенных на участке от Комсомольской площади до улицы Чкалова, а также от Куйбышева до Героев Хасана. Снос запланирован по следующим адресам:
- ул. Чкалова, 32 и 38;
- Комсомольский проспект, 94;
- ул. Коминтерна, 6, 12, 14а;
- ул. Куйбышева, 104;
- ул. Клары Цеткин, 3.
Из этих домов расселенным является только расположенный по улице Коминтерна, 12. Остальные дома — жилые.
На сегодняшний день не определено, что появится на месте несенных домов. «Решение об использовании земельного участка будет рассматриваться после проведения работ по сносу», — отметили в мэрии.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65