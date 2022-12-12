В Перми на Тихом Компросе снесут восемь домов

Фото: Валеев Леонид

На Тихом Компросе под снос попали восемь аварийных домов. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в городской администрации.

Речь идет о домах, расположенных на участке от Комсомольской площади до улицы Чкалова, а также от Куйбышева до Героев Хасана. Снос запланирован по следующим адресам:

- ул. Чкалова, 32 и 38;

- Комсомольский проспект, 94;

- ул. Коминтерна, 6, 12, 14а;

- ул. Куйбышева, 104;

- ул. Клары Цеткин, 3.

Из этих домов расселенным является только расположенный по улице Коминтерна, 12. Остальные дома — жилые.

На сегодняшний день не определено, что появится на месте несенных домов. «Решение об использовании земельного участка будет рассматриваться после проведения работ по сносу», — отметили в мэрии.

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