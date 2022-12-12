С улиц Перми за субботу и воскресенье вывезли более 20 тысяч кубометров снега

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

В минувшие выходные Пермь накрыл сильнейший снегопад, которого не было 8 лет. За два дня выпало 27 мм осадков – 60% месячной нормы декабря, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на администрацию города.

Чтобы убрать все это «счастье» с проезжей части днем на городских улицах работало до 290 единиц техники, а ночью - 327. Тротуары и пешеходные дорожки очищали более 300 дорожных рабочих. Всего за эти дни с улиц города вывезли свыше 20 тысяч кубометров снега.

Отметим, в уборке снега задействованы все подрядные организации. В первую очередь снег убирают с проезжей части – чтобы не было каши и заторов в местах, где проходит общественный транспорт и большой поток машин. Также большое внимание уделяется пешеходным зонам: тротуары, спуски, подъемы и остановки.

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