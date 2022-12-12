В Перми вручили премии в сфере культуры и искусства за 2021 год

Фото: permkrai.ru

9 декабря, в Органном зале филармонии состоялась церемония вручения Премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2021 год. Это главная региональная награда, которой ежегодно отмечают представителей отрасли за самые значимые достижения. В этом году премия присуждалась уже в 28-й раз.

В девяти номинациях Почетными знаками, дипломами лауреатов и денежными премиями отмечены 22 представителя сферы культуры и искусства, имена которых были определены экспертами профессионального сообщества.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поздравляя лауреатов, отметил, что именно благодаря профессионализму каждого представителя отрасли учреждениям культуры удалось пройти сложный период ограничений, связанный с пандемией.

Лауреатами премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2021 год стали:

- в номинации «Литература» – Анатолий Королев, автор книги «Ледяной ларец»;

- в номинации «Проект» (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества – за фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» отмечены арт-директор Нина Соловей и руководитель проекта Сергей Баракин;

- также в номинации «Проект» награждена художественная группа Музея современного искусства «ПЕРММ» в составе автора и куратора Наили Аллахвердиевой, художника Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева за аудиовизуальный перформанс «Рабочий поселок. Детали»;

- в номинации «Театр» – постановочная группа Коми-Пермяцкого национального театра им. М. Горького в составе режиссера Юлии Беляевой, художника Любови Мелехиной, актера Виталия Вычигина и актрисы Валерии Симаковой за спектакль «Войцек»;

- номинация «Изобразительное искусство» – художник Игорь Новиков за персональную выставку «Камень. Ножницы. Бумага»;

- номинация «Кино» – авторский коллектив проекта Ассоциации кинематографистов киностудии «Новый курс» в составе автора Ольги Аверкиевой и режиссеров Галины Красноборовой, Елены Филимоновых, Капитолины Долгих за документальный альманах «Вернувшийся домой»;

- номинация «Музыка» – творческий коллектив в составе заслуженной артистки РФ, профессора Людмилы Ивониной и почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора Ларисы Кокшаровой за концертную программу «Романтические миниатюры»;

- номинация «Сохранение и популяризация культурного наследия» – авторский коллектив Пермской государственной художественной галереи в составе автора и руководителя Евгении Наймушиной, автора и куратора Ксении Зубакиной, иллюстратора Артема Кутергина за выставку для детей «Неземная красота»;

- номинация «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» – Анатолий Саклаков, автор и руководитель фестиваля керамистов и камнерезов «Золотые руки Прикамья»;

- номинация «Честь и достоинство» – Казаринова Нина, главный научный сотрудник Пермской государственной художественной галереи за личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края.